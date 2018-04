Gb, Yulia Skripal dimessa da ospedale e portata "in luogo sicuro" -2

Londra, 10 apr. -

Per l'avvelenamento di Sergey e Yulia Skripal Londra ha accusato la Russia, che ha sempre negato un suo coinvolgimento. In seguito alle accuse oltre 150 diplomatici russi sono stati espulsi da Gran Bretagna e decine di paesi alleati occidentali e a specchio altrettanti diplomatici sono stati espulsi dalla Russia. Ancora ieri, la premier britannica Theresa May ha ribadito le accuse nei confronti di Mosca, affermando che solo la Russia "ha le capacità, la volontà" e i mezzi per produrre un agente nervino come il Novichok. Ma il governo britannico per ora non ha fornito prove concrete a supporto delle proprie tesi.

In particolare le verifiche del laboratorio chimico di Porton Down (sito che si trova nei pressi di Salisbury e che secondo i russi potrebbe essere in qualche modo implicato nella vicenda) non hanno portato certezze: il responsabile delle analisi Gary Aitkenhead ha dichiarato a Skynews che non è stato possibile stabilire la provenienza esatta della sostanza chimica usata, anche se hanno confermato che si tratta di un agente "di grado militare" e quindi con ogni probabilità prodotto da strutture che solo uno Stato può mettere in campo. Aitkenhead ha rimandato al governo, dicendo che "il più ampio quadro diplomatico" può portare a conclusioni credibili. (Segue)