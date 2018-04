Gb, Yulia Skripal dimessa da ospedale e portata "in luogo sicuro"

Londra, 10 apr. - Yulia Skripal, avvelenata da un agente nervino a Salisbury insieme al padre Sergey, ex spia russa, è stata dimessa ieri dall'ospedale dove si trovava dal 4 marzo, dopo che era stata trovata con il genitore su una panchina su cui entrambi erano collassati dopo essere stati esposti all'agente nervino Novichok.

"Questo non è la fine del suo trattamento, ma è un punto di svolta significativo", ha dichiarato la vicedirettrice esecutiva dell'ospedale Christine Blanshard aggiungendo che la 33enne ha chiesto di avere privacy.

Blanshard ha spiegato anche che l'ex spia "sta recuperando più lentamente di Yulia", ma "speriamo che presto anche lui potrà lasciare l'ospedale". Quanto alle terapie usate, la responsabile della clinica ha spiegato che "è stata utilizzata una serie di diversi farmaci per aiutare i pazienti sino a quando riescono a produrre enzimi per rimpiazzare quelli distrutti dall'avvelenamento": gli agenti nervini infatti attaccano in particolare degli enzimi in modo da provocare il blocco del funzionamento dei nervi. "Abbiamo anche usato tecniche speciali tecniche di decontaminazione per rimuovere le tossine residuali", ha aggiunto.

Intanto l'agente della polizia di Wiltshire, Nick Bailey, che per primo aveva soccorso padre e figlia, è stato dimesso il 22 marzo dall'ospedale. (Segue)