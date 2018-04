Israele, ministro loda soldato "cecchino di palestinese": .. -3

Roma, 10 apr. - "Abbiamo parlato fin troppo di questo video. Non è che si sia sparato a una persona qualsiasi, ma a un terrorista che arrivava alla barriera in una zona vietata all'accesso da una zona controllata dai terroristi di Hamas", ha detto il ministro della Sicurezza nazionale Gilad Erdan alla radio pubblica. "Sono convinto che tutto sia OK", ha aggiunto.

Anche il ministro dell'Istruzione Naftali Bennett ha difeso le azioni delle truppe israeliane sulla radio dell'esercito. "Non è serio giudicare dei soldati, perché non si sono espressi con grazia, mentre stavano difendendo i nostri confini, ha affermato Bennett. "Appoggio tutti i soldati", ha aggiunto.