Internet, al via edizione primaverile IOTHINGS Milan 2018

Roma, 10 apr. - Innovability anche quest'anno da il via all'edizione primaverile IOTHINGS Milan 2018, la manifestazione internazionale tutta dedicata all'#IoT e all'emergente Digital Transformation of Things, che sin dal suo esordio, nel 2002, è diventata il punto di riferimento italiano per i professionisti che operano nei settori delle tecnologie digitali, come Internet of Things, Robotics, Wearable, Wireless. Lo rende noto un comunicato degli organizzatori

Grazie al programma integrato di conferenze, anche questa edizione di IoThings Milan 2018 andrà a toccare i temi nevralgici del momento, analizzando le applicazioni dell'Internet of Things all' Industry 4.0 e l'Internet of Energy. Un altro tema al centro della convention sarà l'IoT Cybersecurity, legato all'imminente arrivo del GDPR, ma si parlerà anche di 5G, Blockchain e Intelligenza Artificiale.

Open Gate Italia, società di consulenza strategica, con una decennale esperienza in settori come ICT e TLC, che, più di altri, sono interessati dalla rivoluzione digitale tutt'ora in corso, anche per questa edizione si conferma partner dell'iniziativa, con il coinvolgimento diretto di Laura Rovizzi, amministratore delegato della società e Gaetano Pellegrino, consulente senior. Entrambi saranno protagonisti di diverse sessioni di lavoro, rispettivamente il 10 e l'11 aprile.