Regione Lombardia, F. Brianza: sarà legislatura dell'autonomia

Milano, 10 apr. - "Sono molto orgogliosa che la nuova Giunta regionale abbia già approvato, come primo provvedimento, l'ampliamento della misura relativa agli Asili nido gratuiti, strumento che ho fortemente voluto mettere a disposizione dei neo-genitori lombardi nella scorsa legislatura e che si sta progressivamente ampliando per arrivare ad essere sempre più fruibile". Così si è espressa a margine della seduta consiliare di oggi la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, durante la discussione sul programma di legislatura presentato dal presidente della giunta Attilio Fontana.

"Dal programma di governo regionale spicca la centralità che verrà data al raggiungimento di una maggiore autonomia dalla Stato centrale, sia in termini di gestione di nuove competenze, sia in prospettiva di una autodeterminazione maggiore in termini economico-fiscali, solo grazie alla quale sarà possibile mettere a disposizioni del territorio maggiori risorse", ha sottolineato Francesca Brianza, sintetizzando il fatto che "l'autonomia rappresenta la vera sfida di questa legislatura".

Altro tema della legislatura sarà quello dei rapporti con la Svizzera "sul quale non abbasseremo l'attenzione: sarà importante tutelare i nostri frontalieri in un momento in cui è pendente la revisione degli accordi bilaterale Italia-Svizzera", ha concluso Brianza.