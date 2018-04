Fermi: per una R.Lombardia veloce ruolo Consiglio è... -2

Milano, 10 apr. - Quanto alla "nuova stagione dell`Autonomia" Fermi ha ricordato di avere già annunciato l`istituzione di una Commissione speciale che affiancherà la Giunta nel confronto con il Governo nazionale. "Un percorso - ha proseguito Fermi - che, come già sottolineato nel mio discorso di insediamento, dovrà contribuire anche a ridare centralità agli enti locali, all'insegna della realizzazione di un federalismo dei territori vero e compiuto".

"Ho molto apprezzato l`intervento in Aula del Presidente Attilio Fontana per il livello e la qualità dei contenuti", ha concluso Fermi: "Il dibattito odierno ha fatto emergere da parte di tutti la volontà di procedere a operare nel segno della sobrietà e della qualità. Mi sembra questo l`auspicio migliore per iniziare nel migliore dei modi questa legislatura, in un clima di grande correttezza istituzionale che ha evidenziato la volontà di collaborazione tra le forze di maggioranza e di minoranza" ha concluso.