Polizia, Boschi: lotta a crimine e violenza valore per tutti

Roma, 10 apr. - "Oggi ho partecipato alla Festa del 166esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, un`occasione per ringraziare coloro che ogni giorno si prendono cura della sicurezza di tutte le cittadine e i cittadini con impegno e dedizione. La lotta alla criminalità e alla violenza è un valore per tutti: in questi anni abbiamo lavorato concretamente per tutelare i nostri cittadini, a cominciare dalle donne". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice del Pd Maria Elena Boschi.

"Un ringraziamento sincero alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro impegno quotidiano contro il terrorismo internazionale e per lo straordinario lavoro svolto durante il #G7 lo scorso anno", conclude la Boschi.