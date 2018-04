Fermi: per una R.Lombardia veloce ruolo Consiglio è determinante

Milano, 10 apr. - "Il presidente Fontana nel presentare il programma di legislatura ha puntato l'indice questa mattina sulla necessità di 'una Regione veloce': sono convinto che il Consiglio regionale sarà determinante nel consentire alla macchina regionale una perfetta tenuta di strada garantendo il giusto equilibrio e bilanciamento". Così il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha commentato l'intervento in Aula del presidente della Giunta, Attilio Fontana, per la presentazione del suo programma di governo.

"Bene ha fatto Fontana a evidenziare un metodo di lavoro che dovrà essere improntato alla concretezza del sindaco, il primo livello del rapporto tra cittadino e istituzioni e quello a cui per primo i cittadini si rivolgono: questa assemblea regionale è costituita da tanti sindaci e amministratori locali, e io stesso e Fontana lo siamo stati prima. Credo davvero che questo Consiglio possa pertanto essere la casa di tutti gli amministratori locali, e con loro di tutti i cittadini. Lo dico guardando al quadro del nostro sistema delle autonomie locali che oggi vede l'ente Provincia incapace di svolgere quel ruolo di interfaccia con i Comuni che per anni ha regolato i rapporti".

"Vedo quindi la necessità di creare una corsia privilegiata con tutti gli amministratori locali ad iniziare dai tantissimi sindaci dei piccoli Comuni che nella Regione devono trovare un supporto ed un aiuto anche in termini di competenze" ha proseguito. Fermi si è quindi soffermato sul concetto evidenziato da Fontana come riferimento primo dell`azione regionale: liberare il cittadino dai lacci della burocrazia. "Su questo aspetto il ruolo del Consiglio sarà fondamentale e una delle priorità dell'azione legislativa sarà quella di riorganizzare e semplificare le norme che già esistono. I cittadini non ci chiedono nuove leggi, ma di rendere più semplici, chiare e rispondenti ai bisogni quelle che già esistono" ha continuato. (segue)