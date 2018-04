Domani incontro Fico-Casellati per votazioni su Consulta e Csm

Roma, 10 apr. - E' previsto per domani un incontro tra i presidenti delle Camere, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, in vista della definizione della data per la votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte costituzionale e di due componenti laici del Csm.

Durante la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, il presidente Fico ha sollecitato i gruppi parlamentari a pervenire alle "opportune intese" in modo da procedere quanto prima alla votazione per due componenti dei consigli di presidenza della Corte dei conti, della giustizia amministrativa e della giustizia tributaria.