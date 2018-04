M5s, Anzaldi (Pd): caso Bogo Deledda, ministri valutino ispezione

Roma, 10 apr. - "Sapere se i ministeri siano a conoscenza del caso della senatrice Bogo Deledda e se intendano valutare l'opportunità di attivare un'azione ispettiva". E' quanto chiede il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in un'interrogazione parlamentare ai ministri del Lavoro Giuliano Poletti, della Salute Beatrice Lorenzin e della Pubblica Amministrazione Marianna Madia.

"Abbiamo appreso - spiega Anzaldi nelle premesse dell'interrogazione - dal servizio giornalistico della trasmissione televisiva 'Le Iene' andata in onda l'8 aprile che la senatrice appartenente al gruppo M5S eletta in Sardegna, Vittoria Bogo Deledda, prima di essere eletta e nell'ambito del proprio lavoro di dirigente dei servizi sociali del comune di Budoni, in provincia di Sassari, avrebbe usufruito di 243 giorni, ininterrotti di malattia per via di una sindrome legata a situazione di esaurimento emotivo. La patologia che l'avrebbe costretta ad allontanarsi per così tanto tempo dal proprio lavoro, denominata 'bornout', può manifestarsi in tutte quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate. Secondo la ricostruzione effettuata dalla trasmissione il periodo di malattia si sarebbe concluso in data 2 febbraio u.s. proprio in concomitanza con la candidatura al parlamento che risalirebbe al 29 gennaio u.s. per poi prendere ferie per poter svolgere la campagna elettorale".

"Lungi dallo scrivente - precisa Anzaldi - ogni qualsiasi volontà di arrecare pregiudizio alle prerogative della citata parlamentare. Pur tuttavia, in considerazione anche delle importanti riforme che sono state approvate dal legislatore per evitare abusi e storture, soprattutto nella pubblica amministrazione, per quanto concerne i periodi di malattia, anche a tutela di chi effettivamente si trova in condizioni di disagio per patologie professionali sul proprio luogo di lavoro, sarebbe opportuno un approfondimento della vicenda che ovviamente ha suscitato perplessità nell'opinione pubblica".