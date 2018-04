New York, 10 apr. - "Il presidente non parteciperà all'Ottavo summit delle Americhe a Lima, in Perù, e non andrà a Bogotà, in Colombia, come previsto. Su richiesta del presidente - si legge nella nota della portavoce, Sarah Huckabee Sanders - il vicepresidente viaggerà al suo posto. Il presidente resterà negli Stati Uniti per supervisionare la risposta americana alla Siria e monitorare gli sviluppi nel mondo".