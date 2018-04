Di Maio: Cdp può diventare Banca pubblica degli investimenti

Roma, 10 apr. - All'Italia serve una banca pubblica degli investimenti". Noi abbiamo "Cassa depositi e prestiti che è una mega banca, anche se non è una banca, da lì puo nascere un soggetto come la banca pubblica degli investimenti che comincia a fare investimenti pubblici in infrastrutture ma anche che fornisca alle imprese l'accesso al credito ad un tasso moderato per poter fare innovazione o nuove linee di produzione". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, incontrando gli imprenditori molisani per un'iniziativa elettorale.