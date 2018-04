Cnh: sito New Holland di Jesi ottiene livello argento per il Wcm

Roma, 10 apr. - Cnh Industrial annuncia che il proprio stabilimento New Holland Agriculture di Jesi, in Italia, ha ottenuto la certificazione livello Argento nell'ambito del programma World Class Manufacturing (Wcm). Jesi è un centro di eccellenza mondiale per la produzione di trattori specializzati New Holland.

"Gli standard rigorosi di qualità sono un pilastro fondamentale della produzione di questo stabilimento - si legge in una nota -: tutte le trasmissioni e le cabine sono sottoposte a un rigoroso programma di collaudo, che simula condizioni reali di impiego a livello di urti, carichi e vibrazioni. Ogni giorno, inoltre, due trattori completi vengono collaudati ed esaminati interamente: i dati ottenuti sono impiegati per migliorare la produzione futura. La linea di verniciatura è dotata di attrezzature robotiche all`avanguardia".

Il Wcm è uno dei più prestigiosi standard del settore manifatturiero globale per la gestione integrata degli stabilimenti e dei processi di produzione. Consiste in un sistema strutturato in pilastri, basato sul miglioramento continuo e progettato per eliminare sprechi e perdite dal processo produttivo attraverso l`identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero difetti, zero rotture e zero sprechi.