Tim, Meloni: fondamentale rete dati torni sotto controllo pubblico

Roma, 10 apr. - "Caso Tim, l`unica cosa che conta è che la rete dati torni sotto controllo pubblico perché è una struttura strategica e di vitale importanza per la sicurezza nazionale. Ben venga l`ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Tim, se mira a facilitare lo scorporo della rete dal servizio telefonico in vista di un suo passaggio sotto controllo pubblico. Se poi ci dovessero essere difficoltà a perseguire questa strada, Fratelli d`Italia chiederà semplicemente la nazionalizzazione della rete. I francesi si mettano l`anima in pace, è finita la pacchia dei governi asserviti agli interessi stranieri". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.