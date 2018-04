L.elettorale, commissione speciale Camera non se ne occuperà

Roma, 10 apr. - La commissione speciale di Montecitorio non si occuperà della legge elettorale. Non ha avuto l'unanimità infatti la proposta avanzata in conferenza dei capigruppo da Fratelli d'Italia. Lo ha riferito il presidente dei deputati Fdi, Fabio Rampelli, al termine della riunione.

"Leu e Pd - ha spiegato - hanno detto che non era opportuno, M5s ha parlato di problemi procedurali. La nostra proposta era legittima invece ma politicamente non si è ritenuto opportuno dare alla commissione la competenza di correggere la legge aggiungendo un premio di maggioranza come norma di salvaguardia nel caso si dovesse andare a elezioni anticipate".

"Le competenze della commissione speciale - ha ricordato il presidente della Camera, Roberto Fico, in capigruppo - possono prevedere l'esame di ulteriori provvedimenti previa l'unanimità dei capigruppo". Unanimità che sulla legge elettorale, ha osservato Rampelli, "non si è materializzata".