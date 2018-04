LIbrandi (Pd): via i rimborsi di soggiorno per i deputati romani

Roma, 10 apr. - "Oltre a ricalcolare i vitalizi con il contributivo, come già approvato dalla Camera con la legge Richetti, a mio parere dovremmo eliminare i rimborsi per soggiorno per chi risiede a Roma e nei comuni vicini e ridurre i costi per i gruppi parlamentari. Calcolo un risparmio superiore ai 100 milioni". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Gianfranco Librandi.

"Con l'abolizione dei vitalizi ci sarà una pioggia di ricorsi esattamente come ci fu quando introducemmo il tetto agli stipendi per i dipendenti di Camera e Senato. Senza paura, come Pd siamo andati avanti e abbiamo fatto risparmiare agli italiani oltre cento milioni di euro. Credo che il presidente Fico - aggiunge Librandi - debba trovare lo stesso nostro coraggio e, senza timore di inimicarsi magari qualche alto dirigente, reintrodurre questo tetto oggi 'decaduto' proprio a causa dei ricorsi del personale di Montecitorio e Palazzo Madama. L'eliminazione dei rimborsi elettorali, inoltre, non ha risolto il problema dei costi della politica. Ha invece scaricato sui gruppi di Camera e Senato i costi complessivi dell'attività politica di partiti e movimenti, creando di fatto una sorta di finanziamento occulto su cui i cittadini hanno poco controllo. Peraltro, il rimborso per il soggiorno di parlamentari già residenti nella provincia di Roma e nei comuni limitrofi è francamente inconcepibile. Al presidente Fico chiedo dunque di andare fino in fondo", conclude Librandi.