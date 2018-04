Roma, 10 apr. - "Ho detto in conferenza dei capigruppo che non si può tenere il Parlamento bloccato per settimane, bisogna dare subito vita alle commissioni permanenti". Lo ha detto il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

"Si acceleri al massimo la formazione delle commissioni - ha insistito - possono lavorare indipendentemente dalla formazione del governo e delle trattative che vanno avanti sui giornali".