Usa: prezzi alla produzione +0,3% a marzo, oltre le stime

New York, 10 apr. - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati a marzo e lo hanno fatto più di quanto previsto dagli analisti. L'indice, ha reso noto il dipartimento del Lavoro, è cresciuto dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un +0,1 per cento. Rispetto al febbraio del 2017, il dato è cresciuto del 3 per cento.

La componente "core" - quella depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari ed energetici - è aumentata dello 0,3% rispetto a febbraio, mentre gli esperti attendevano un +0,2%, e del 2,7% rispetto a un anno prima.