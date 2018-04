Scioperi aerei in Francia e Germania, disagi nei cieli d'Europa -2

Roma, 10 apr. - I viaggiatori sono stati avvertiti ieri della cancellazione dei voli e dell'assenza di soluzioni alternative, in modo che la situazione questa mattina nell'aeroporto di Francoforte non piombasse nel caos. Secondo l'aeroporto, i controlli di sicurezza sono rimasti chiusi in varie zone di imbarco, bloccando l'accesso agli aeromobili.

A Monaco di Baviera, secondo aeroporto tedesco, la metà dei voli sono in ritardo o annullati, secondo il sindacato Verdi, citato dall'agenzia Dpa. I sindacati hanno chiesto un aumento di stipendio del 6 per cento per i 2,3 milioni di contrattualizzati dalla funzione pubblica ai quali stato federale e comuni danno lavoro. Vogliono inoltre che questo aumento si traduca in almeno 200 euro al mese per persona.

In partenza dalla Francia, il traffico aereo ha subito disagi per la cancellazione del 25 per cento dei voli del colosso Air France, la sesta agitazione dei movimenti di protesta iniziati a febbraio. La compagnia ha confermato solo il 25 per cento dei voli lungo raggio, mentre il 73 per cento dei medio raggio da e per l'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle dovrebbero poter volare, oltre all'80 per cento dei corto raggio da Orly e in regione.

Air France ha calcolato le sue perdite in 170 milioni di euro a causa dei sette giorni di sciopero che hanno interessato la compagnia dal 22 febbraio.

(fonte AFP)