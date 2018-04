Sierra Leone, presidente lancia Giornata nazionale della pulizia

Freetown, 10 apr. - Il nuovo presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha annunciato che il primo sabato di ogni mese sarà la "Giornata nazionale della pulizia", come parte della campagna per aumentare l'igiene.

"La Giornata nazionale della pulizia è indetta e programmata per il primo sabato di ogni mese dalle 7:00 a mezzogiorno - ha spiegato il presidente in un comunicato - La prima Giornata nazionale della pulizia è stata programmata dal ministero della Salute per il 5 maggio".

Bio ha aggiunto che tutti i dipendenti pubblici e i ministeri dovranno essere sul posto di lavoro dalle 8:30 alle 16:45 e che lui e il vicepresidente faranno controlli senza preavviso. In caso di ritardi "ci saranno azioni disciplinari e potenziali licenziamenti immediati". (Segue)