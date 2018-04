Roma, 10 apr. - "Cinque anni fa per Roberto Fico autorizzare un gruppo parlamentare con meno membri di quelli previsti dal regolamento era un vergognoso spreco dei soldi dei cittadini. Oggi da Presidente della Camera ha cambiato idea e ha autorizzato Leu. Servono voti per il governo Di Maio eh?". Così, Luciano Nobili, parlamentare del Pd, in un commento su Twitter.