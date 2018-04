Roma, 10 apr. - "Il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni del 4 marzo. Siamo disponibili a confrontarci con chiunque, ma non accettiamo veti da nessuno. Al Presidente della Repubblica, come centrodestra unito, offriremo la nostra visione sulle soluzioni e sui provvedimenti da adottare per affrontare le grandi emergenze del Paese: tasse, lavoro, sicurezza, immigrazione e povertà". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1.