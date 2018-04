Roma, 10 apr. - "Trema ancora la terra nelle Marche. Il nostro pensiero va ai cittadini nuovamente sfollati in quel centro Italia già duramente colpito in passato da eventi sismici. Ricostruire quelle zone deve essere una delle priorità assolute per il nuovo Governo, i cittadini non possono aspettare...oggi più che mai". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.