Terrorismo, Gasparri: pericolo legato a immigrazione

Roma, 10 apr. - "Chi nega l'infiltrazione dei terroristi fondamentalisti nei traffici di immigrati clandestini ha avuto ancora una volta una allarmante ed eclatante risposta. L'inchiesta della Dda di Palermo, che si è occupata di una organizzazione che gestiva traffici tra la Tunisia e la Sicilia, ha infatti accertato che all'interno di questo gruppo di criminali ci fossero dei Jihadisti pronti ad agire in maniera ostile nei confronti dell'Italia". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"È ovvio - aggiunge - che non tutti gli immigrati sono dei pericolosi estremisti, ma è evidente che più traffici ci sono, più pericoli corriamo nel nostro Paese. Bisogna smantellare ogni tipo di organizzazione che insidi il nostro Paese. Sia quelle criminali, sia quelle travestite da organizzazioni non governative, che hanno determinato guasti giganteschi. L'inchiesta di Palermo, come altre inchieste della magistratura siciliana, confermano che l'immigrazione è una occasione in più per chi vuole minacciare la nostra democrazia e la nostra libertà. Bisogna blindare il Mediterraneo e bloccare ogni tipo di traffico e mettere al bando, una volta per tutte, quanti travestiti da ONG compiono azioni palesemente illegali", conclude.