Lezzi: non capisco perchè Pd non vuole discutere di temi con M5s

Roma, 10 apr. - "Non so se si sia davvero derenzizzato, è un aspetto che mi interessa molto poco, mi interessa che il Pd possa scongelare la propria presa di posizione. Abbiamo tenuto negli ultimi anni una opposizione seria e rigorosa, il Pd era il primo obiettivo perché era al governo, non potevamo fare opposizione contro il resto dell'opposizione". Lo ha detto la senatrice M5s Barbara Lezzi intervistata a Radio Cusano Campus.

"Chi ha votato Pd voleva che portassero avanti qualcosa, se Martina vuole parlare di temi non capisco perché si siano chiusi e non vogliano discutere con noi di temi", ha concluso.