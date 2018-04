Roma, 10 apr. - Eurostat si adegua in vista della Brexit. A fronte di "una forte richiesta di utenti istituzionali e del pubblico", scrive in una nota l'istituto statistico europeo, le pubblicazioni si arricchiscono di un nuovo aggregato che conterrà gli indicatori economici e demografici dei 27 paesi aderenti della Ue. Esclusi i numeri della Gran Bretagna che non farà più parte dell'Unione.