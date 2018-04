Polizia, Squeri (Fi): ruolo centrale in tutela sicurezza

Roma, 10 apr. - "In occasione del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato non si può che ribadire la nostra gratitudine verso quelle donne e quegli uomini in divisa che ogni giorno mettono a repentaglio la loro incolumità per tutelare la sicurezza di tutti". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "Mai come in questo momento di gravi rischi per la sicurezza collettiva occorre abbandonare definitivamente i pregiudizi ideologici che ancora caratterizzano un certo approccio punitivo nei confronti delle Forze dell'Ordine e riconoscere, anche con i fatti, il loro ruolo centrale per la tenuta del tessuto sociale", conclude.