Roma, 10 apr. - "La coalizione di centrodestra parla con una sola voce, in coerenza con gli impegni assunti con gli italiani su bisogni indifferibili come il lavoro, il contrasto alla povertà, la riduzione delle tasse, la tutela delle famiglie". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg5. "Questo è quello che gli italiani vogliono da noi, non le chiacchiere quotidiane del Movimento Cinque Stelle su veti, voti, poltrone e ambizioni personali".