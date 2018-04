Moby Prince, Fratoianni (LeU: grati ad impegno familiari vittime

Roma, 10 apr. - "Due mesi fa eravamo al porto di Livorno per rendere omaggio alle 140 vittime e per dire grazie a chi, come Loris e tutti i familiari delle vittime del Moby Prince si sono battuti con coraggio e determinazione perché la nebbia sulla verità di quella maledetta strage nella notte del 10 aprile 1991 si diradi ulteriormente e si arrivi finalmente alla completa verità. Un ringraziamento che rinnoviamo oggi, un giorno di dolore ma anche di memoria e di impegno civile collettivo." Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, in occasione dell'anniversario della strage.

"Il lavoro prezioso della commissione d'inchiesta parlamentare - prosegue il segretario nazionale di SI - ora si trasformi in rapida iniziativa giudiziaria per individuare i responsabili del caos nei soccorsi, delle omissioni, delle carenze nelle inchieste del passato, dei depistaggi."

"Non solo le famiglie, non solo la città di Livorno e la Toscana ma tutto il Paese - conclude Fratoianni - hanno il diritto di conoscere le responsabilità di chi non fece il proprio dovere, di chi sbagliò allora e di chi ha sbagliato dopo".