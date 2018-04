Tim, Corcos: da Assogestioni no lista per migliorare governance

Milano, 10 apr. - Nella vicenda Tim "chiaramente c'è una proxy fight e quindi era giusto che il nostro ruolo fosse quello della difesa degli interessi dei nostri sottoscrittori e in questo momento questo interesse fa propendere per un cambio della governance". E' quanto ha dichiarato il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, a margine del Salone del Risparmio commentando la decisione del Comitato dei gestori di non presentare una proposta lista in vista dell'assemblea di Tim del 4 maggio per il rinnovo del cda.

Alla domanda se Assogestioni si fosse sentita tirata per la giacchetta nella vicenda Tim, Corcos ha risposto: "No assolutamente, quando è chiaro, e per noi lo è, che il nostro ruolo è quello di fare l'interesse dei nostri sottoscrittori, e che quella è la tua stella polare, le scelte di conseguenza sono tutte più facili". "È stato più facile non presentare una lista - ha spiegato ancora Corcos - proprio per il fatto che tutti sapevamo che migliorare la governance dell'azienda era un must, era un obbligo, per cui ci siamo mossi pensando che la strada più giusta per migliorare la corporate governance era non presentare la lista".