S.B.Galli: Lombardia chiederà subito ripresa trattativa autonomia

Milano, 10 apr. - "Non appena a Roma si insedierà il nuovo governo nazionale come Regione Lombardia chiederemo immediatamente di far ripartire la trattativa nel solco della risoluzione approvata da una larga maggioranza trasversale nella seduta del Consiglio regionale lombardo del 7 ottobre 2017". Lo ha scritto in una nota Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia, alle Riforme Istituzionali, alla Cultura e alla Città Metropolitana. "L'accordo siglato lo scorso 28 febbraio, dall'allora governatore lombardo Roberto Maroni insieme ai colleghi del Veneto e dell'Emilia Romagna, rappresenta soltanto un pre-accordo sull'autonomia che riguarda solo cinque materie. Un primo step, un punto di partenza in un percorso ancora da compiere" ha aggiunto.

"Se poi il nuovo governo, come auspichiamo e crediamo, sarà un governo in cui saranno presenti le forze del centrodestra a trazione leghista, con Matteo Salvini nel ruolo di premier, allora il percorso per il completamento della partita sull'autonomia non potrà che essere in discesa e l'assegnazione di maggiori forme di autonomia alle Regioni del nord sarà il primo passo verso la 'federoregionalizzazione' dell'intero Paese, perché la responsabilità dei territori e delle Regioni, in un modello federalista, è l'ineluttabile futuro verso cui stiamo viaggiando a vele spiegate, da Nord a Sud" ha continuato.