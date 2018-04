Siria, segretario Onu: indagine senza vincoli su attacco chimico

Roma, 10 apr. - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto che venga condotta un'indagine senza vincoli sui presunti attacchi chimici in Siria. Lo ha scritto su Twitter, condannando quanto accaduto a Douma.

"Sono indignato dalle notizie recenti di uso di armi chimiche in Siria. Richiedono un'approfondita indagine dell'Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche), senza alcuna restrizione o impedimento. Invito il Consiglio di sicurezza a raddoppiare i suoi sforzi per un accordo su un meccanismo dedicato per stabilire le responsabilità".

Si attende, intanto, la decisione sul voto della risoluzione presentata dagli Usa in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

(con fonte afp)