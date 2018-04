Facebook domani incontra Altroconsumo a Bruxelles -2

Roma, 10 apr. - I consumatori europei hanno un chiaro messaggio per Facebook: i dati appartengono solo e unicamente agli utenti; questi devono in ogni momento avere il controllo sui propri dati, poter autorizzarne l`eventuale utilizzo sapendo per quale scopo e essere compensati in modo equo in cambio del valore creato. Lo scandalo di Cambridge Analytica ha mostrato chiaramente quanto siano preziosi. Valore in cambio per gli utenti ad oggi: nullo.

Facebook deve offrire ai propri utenti gli strumenti necessari per essere gli unici gestori effettivi dei propri dati, per poter davvero decidere dove, quando e con chi condividerli, quando smettere di farlo e quando rientrarne in possesso.

Commenta Marco Pierani, direttore Public Affairs e Media Relations per il Gruppo Euroconsumers (Altroconsumo, Test-Achats, OCU, DecoProteste e Proteste Brasil): "I big data sono oggi una risorsa essenziale per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale. Il loro uso non dovrebbe essere considerato in contraddizione con la protezione della privacy dei consumatori. Crediamo che l'economia dei dati possa prosperare; solo dando consapevolezza e rendendo i consumatori i gestori primi possiamo evitare degenerazioni pericolose. È tempo di smettere di guardare al futuro attraverso uno specchietto retrovisore, è tempo di trovare soluzioni strutturali reali che sfruttino i benefici delle evoluzioni tecnologiche per l'intero ecosistema. Poiché le nostre organizzazioni di consumatori rappresentano un movimento consumerista maturo, siamo pronti a unire le forze con gli attori del mercato responsabili per favorire le condizioni per uno sviluppo economico sociale stabile sulla base di una nuova catena del valore digitale. Spetta a Facebook fare una scelta".