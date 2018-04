Facebook domani incontra Altroconsumo a Bruxelles

Roma, 10 apr. - Domani 11 aprile Altroconsumo, Test-Achats, OCU, DecoProteste e Proteste Brasil - le Organizzazioni del Gruppo Euroconsumers - incontreranno a Bruxelles i rappresentanti di Facebook per ottenere risposte sullo scandalo dati e ottenere impegni chiari verso i consumatori. lo rende noto Altroconsumo in un comunicato.

Dopo la vicenda Cambridge Analytica le organizzazioni di consumatori in Belgio, Spagna, Italia, Portogallo e Brasile hanno immediatamente inviato a Facebook una formale diffida per conoscere il grado di coinvolgimento dei cittadini italiani, belgi, spagnoli, portoghesi e brasiliani. Le Organizzazioni hanno chiesto quali misure implementerà il social network per eliminare conseguenze e rischi per gli utenti e per assicurarsi che siano garantiti il rispetto dei diritti dei consumatori e la loro corretta applicazione. La richiesta finale: sapere come Facebook rimborserà i consumatori sia per l'uso improprio fatto con i dati, sia per il valore economico derivante dallo sfruttamento di essi, di proprietà dei singoli utenti.

I temi sul tavolo - si legge nella nota - sono puntuali, sapendo che quanto successo con Cambridge Analytica è segnale di un sistema più ampio da affrontare e correggere, sistema nel quale i dati sono raccolti e condivisi con terze parti senza che i consumatori ne siano a conoscenza e senza ottenere nulla in cambio. (Segue)