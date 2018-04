Governo, Fraccaro: Berlusconi è il passato, non può essere futuro

Roma, 10 apr. - "Berlusconi dovrebbe rappresentare il passato politico di questo paese e non il futuro e per questo la nostra posizione è quella", di non voler dialogare con il leader di Fi per la formazione del governo. Lo ha detto il deputato M5s e questore della Camera, molto vicino a Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro intervistato a L'aria che tira su La7.

"A Salvini dico: ragioniamo sui temi e non se è primo o secondo alle elezioni, ti interessa cambiare il paese? C'è una finestra straordinaria, facciamolo", ha aggiunto. "Se Lega e Pd raccolgono questo invito sarà positivo per tutti", ha concluso Fraccaro.