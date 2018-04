Governo, Verducci: Pd non sarà stampella o funzione ancillare

Roma, 10 apr. - "Non possiamo essere stampella di governi altrui, né del centrodestra di Salvini, di Berlusconi, della Meloni, né del qualunquismo di Grillo, Casaleggio, Di Maio. Se lo facessimo, se tornassimo al governo in funzione ancillare, rinunceremmo per sempre alla possibilità di essere degli interlocutori primari, e potenzialmente maggioritari, per la società italiana. Qui non c'è questione di sfumature da contratto di governo alla tedesca o di tatticismo parlamentare, qui c'è un punto politico strategico che varrà in modo sistemico e che riguarda il futuro e l'esistenza della sinistra italiana". A scriverlo è Francesco Verducci, senatore del Pd, in un articolo dal titolo "Perché il Pd deve dire no a destra e m5s" pubblicato sul sito della rivista Left Wing.

"Non è vero che l'opposizione condannerebbe il Pd all'irrilevanza, come scrivono molti commentatori. Penso sia esattamente il contrario. L'opposizione, specie in un tempo in cui il consenso si dimostra sempre più fluido e mutevole, è un ruolo centrale e rilevantissimo in una democrazia rappresentativa. A patto di esserne all'altezza. Di essere in grado di smetterla di essere solo ceto politico e di saper mescolarsi in strada con umiltà, rimettendosi in gioco. Tirando fuori idee e coraggio. Per essere viva, la democrazia ha bisogno di alternanza", aggiunge il senatore.

"Il voto ha designato vincitori centrodestra a trazione leghista e cinquestelle. Entrambi avversari, irriducibilmente alternativi, delle idealità, dei valori, della concezione della democrazia di cui il Pd è orgogliosamente portatore", conclude Verducci.