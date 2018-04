Industria: Belpaese segue Germania e Francia. Pil più lento -2

Roma, 10 apr. - Stessa musica in Francia. Qui la produzione industriale è salita a febbraio dell'1,2% su base mensile, un rimbalzo inferiore alla previsioni degli economisti (+1,4%) ed insufficiente a colmare il gap aperto dalla contrazione registrata a gennaio (-1,8%). Per il primo trimestre di quest'anno, "la nostra previsione di + 0,5% sul Pil della Francia presenta rischi al ribasso, non saremmo sorpresi di vedere una crescita economica allo 0,4%", commenta Francois Cabau, economista di Barclays.

Non cambia lo scenario in Germania. In febbraio la produzione industriale ha accusato una flessione pari a -1,6%, un numero nettamente sotto le stime di consensus degli economisti (+0,3%) e dopo un gennaio chiuso a ridosso dello zero (+0,1%). Anche qui probabile una limatura del Pil: il primo trimestre potrebbe terminare a +0,5% piuttosto che a +0,6/0,7% come precedentemente previsto dagli economisti.