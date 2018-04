Mafia, M5s: solidarietà a giornalista minacciato

Roma, 10 apr. -"I parlamentari del MoVimento 5 Stelle esprimono solidarietà e vicinanza al giornalista Paolo Borrometi, vittima di gravi minacce da parte di Cosa Nostra. Tutte le istituzioni devono essere vicine a chi, come Borrometi, porta avanti un coraggioso giornalismo d'inchiesta rischiando in prima persona. Siamo sempre a fianco di coloro che, con determinazione, svolgono questo tipo d'informazione volto a denunciare malaffare e fenomeni corruttivi". E' quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli.