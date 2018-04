Di Maio a imprenditori molisani: regione dimenticata da politica

Termoli, 10 apr. - "È un test importante per il Molise, non per noi. Spero che queste elezioni regionali non finiscano come al solito nelle diatribe nazionali. Questa è una regione dimenticata dalla politica in cui bisognerà fare tantissimo. noi con Andrea Greco vogliamo governare questa regione se ce lo permetteranno i molisani e metterci al lavoro per creare lavoro". Lo ha detto Luigi Di Maio, a Termoli nella seconda giornata del tour del capo politico M5s, a sostegno del candidato alla Regione Andrea Greco alle prossime elezioni regionali del 22 aprile.

"Non si crea lavoro del pubblico - ha proseguito Salvini - ma si crea lavoro aiutando gli imprenditori a vivere un'economia solida, ma che gli permetta anche di fare investimenti. È anche per questo che sono qui ad incontrare le aziende più importanti del Molise perchè è da qui che nasce il lavoro per i giovani e meno giovani e dalle imprese si ferma l'emigrazione".