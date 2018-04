Welfare Index Pmi 2018, premiate aziende di 6 settori produttivi

Roma, 10 apr. - Per il secondo anno "Welfare Index Pmi" ha attribuito il rating Welfare Index Pmi 2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. Tutte le imprese partecipanti all`indagine sono state classificate con un valore crescente da 1W a 5W, sulla base dell`ampiezza e del contenuto delle iniziative, dell`originalità e delle politiche di welfare.

Nel 2018 le imprese Welfare Champion, che hanno ottenuto perciò le 5 W del rating Welfare Index Pmi, sono salite a 38 (erano 22 lo scorso anno). Durante l`evento, patrocinato dalla presidenza del consiglio, sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L`industria sono state premiate Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) - "Operazione Salva Tempo"; B+B International Srl di Montebelluna (TV) - "Solo il bello della maternità con Fiocchi in B+B"; Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) - "Il welfare che funziona come l`home banking". Per il commercio e i servizi, Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini - "Il facilitatore per le commissioni quotidiane"; Nep Srl di Pianiga (VE) - "Più felici in azienda grazie all`esperto"; SAVE Spa di Tessera (VE) - "Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti". (segue)