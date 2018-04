Governo, Lezzi: Salvini sta perdendo una grande occasione

Roma, 10 apr. - Il leader della Lega Matteo Salvini "direi che sta perdendo una grande occasione, se vuole davvero il cambiamento non può ottenerlo insieme a Berlusconi". Lo ha affermato la senatrice del M5s Barbara Lezzi intervistata a Radio Cusano Campus.

"Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un'eredità pesantissima, dalla legge Fornero all'ultimo aumento dell'Iva - ha aggiunto -. Non voglio mettermi al posto di Mattarella, ma il Governo che verrà fuori dall'ultima consultazione elettorale non può che avere come premier Luigi Di Maio". "Parlando con gli attivisti di riferimento che ho nel territorio o con le persone che incontro per strada, tutti si fidano del contratto che vogliamo proporre. Sono certi che rispetteremo gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale", ha concluso.