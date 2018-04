Tim, Assogestioni: da consiglieri minoranza grandissimo lavoro

Milano, 10 apr. - Sul campo della corporate governance "siamo battaglieri" e anche "nell'ultima vicenda" relativa al gruppo Tim "i consiglieri di minoranza hanno fatto un grandissimo lavoro". Lo ha dichiarato il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, nel corso di un suo intervento al Salone del Risparmio.

Parlando più in generale, la corporate governance, ha proseguito, "ha dato ottima prova, noi ci teniamo tantissimo e non siamo soli: ci sono le authorities molto attente, tutti gli operatori, le istituzioni come Assonime e Borsa Italiana, mi sembra ci sia da parte di tutti l'intenzione di tutti a migliorare ulteriormente la corporate governance".

"C'è grande attenzione da parte di tutti per far sentire la voce di malcontento o quantomeno di minor conforto in determinate situazioni - ha proseguito ancora Corcos - complessivamente penso che si possa essere contenti del lavoro fatto".

"Nel mercato italiano la corporate governance è fondamentale, dà fiducia ai risparmiatori - ha concluso - in un mercato dove la corporate governance è fondamentale è un win win per tutti".