Industria, Unimpresa: si rischia una lunga stagnazione

Roma, 10 apr. - "Il rallentamento della produzione industriale registrato a febbraio, che arriva dopo una alternanza di dati positivi e negativi, è la prova di una ripresa a singhiozzo, che va avanti ormai da oltre un anno, e ci avvicina al rischio di una lunga stagnazione. La nostra economia, fiaccata da una crisi internazionale violentissima e da una lunga recessione interna, non riesce a imboccare il sentiero di una ripresa stabile e forte. Ci sarebbe bisogno di misure incisive e di un mix di riforme, specie in campo fiscale, per dare alle micro, piccole e medie imprese del nostro Paese la spinta decisiva per investire e creare occupazione". Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati Istat diffusi oggi secondo i quali a febbraio 2018, la produzione industriale cala dello 0,5% rispetto a gennaio e aumenta del 2,5% su febbraio 2017.