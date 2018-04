Iran, sindaco di Teheran si dimette dopo "minaccia di arresto" -2

Roma, 10 apr. - Najafi aveva attirato le critiche dei conservatori lo scorso mese dopo aver partecipato a uno spettacolo per la giornata della donna iraniana in cui delle studentesse avevano eseguito danze tradizionale. La legge islamica in Iran proibisce la danza in pubblico, e il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri ha detto che lo spettacolo conteneva "atti contro la moralità pubblica" e la tradizione islamica.

Alcuni giorni dopo, Najafi, ha presentato le dimissioni parlando genericamente di "ragioni di salute". Il consiglio comunale ha respinto la sua decisione, spingendo il procuratore generale ad accusarlo di perseguire "un gioco politico" e invitando Najafi a presentare nuove dimissioni, cosa che ha fatto ieri. Dimissione che è stata approvata oggi dal Consiglio che ha nominato temporaneamente un sostituito; l'ex deputato Samiollah Hosseini Makarm.

Nelle elezioni municipali dello scorso anno, i riformisti sono riusciti ad estromettere i conservatori che dominavano il Consiglio ininterrottamente da 14 anni.