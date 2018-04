Iran, sindaco di Teheran si dimette dopo "minaccia di arresto"

Roma, 10 apr. - Il sindaco riformista di Teheran è stato sostituito oggi dopo aver dichiarato di essere stato minacciato di arresto se non si fosse dimesso. Mohammad Ali Najafi, diventato il primo cittadino della capitale iraniana dopo la vittoria dei riformisti nelle comunali lo scorso maggio, ha detto che soffre di problemi di salute non meglio precisati che richiedono un esteso trattamento. Ma i suoi alleati sostengono che sia sotto pressione dopo aver accusato di corruzione i suoi predecessori del fronte conservatore.

Morteza Alviri, un membro del consiglio comunale e un ex sindaco, ha detto domenica che Najafi è stato convocato nella notte all'ufficio del procuratore. "Sono informato che è stato convocato, non in modo educato", ha detto Alviri in un video pubblicato sul sito web riformista di Khabaronline. Secondo Alviri, Najafi è stato svegliato e convocato: "Ho sentito che è stato minacciato di arresto", ha detto.(Segue)