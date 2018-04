Libia, Onu: migliaia di persone detenute in condizioni aberranti -2

Ginevra, 10 apr. - Tali strutture "sono note per le torture endemiche e altri abusi e violazioni di diritti umani", evidenzia il rapporto, secondo cui le bande armate detengono sistematicamente moltissime persone, senza renderne conto in alcun modo. E queste sono vittime di torture, vengono ad esempio percosse con barre di metallo, sono fustigate alla pianta dei piedi, oppure sigarette vengono spente sulla loro pelle ed è diffuso anche l'impiego di elettroshock. Le donne poi sono costantemente a rischio di abusi sessuali e vengono costrette a spogliarsi o sottoposte a pratiche di perquisizione intima estremamente invasiva.

"Questo rapporto mette in luce non solo i terribili abusi e le violazioni subite dai libici privati della loro libertà, ma anche del puro orrore e dell'arbitrarietà di tali detenzioni", ha commentato l'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Raad al Hussein.