Libia, Onu: migliaia di persone detenute in condizioni aberranti

Ginevra, 10 apr. - Migliaia di uomini, donne e bambini sono tenuti prigionieri in Libia in condizioni aberranti da gruppi armati che li sottopongono a torture e ogni tipo di abusi: la denuncia arriva da un rapporto Onu pubblicato oggi a Ginevra, che punta il dito contro "detenzioni diffuse, prolungate ed arbitrarie e illegali", un allarmante quadro di "abusi endemici dei diritti umani".

Il documento stilato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che fa il punto della situazione allo scorso ottobre, stima che 6.500 persone si trovano in carceri 'ufficiali' gestite dalla Polizia giudiziaria libica, che dipende dal ministero della Giustizia. Ma non ci sono dati affidabili per le strutture che ricadono sotto il controllo dei ministeri dell'Interno e della Difesa e tantomeno per quelle che fanno capo a diversi gruppi armati.(Segue)