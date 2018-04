Lombardia, Fontana: lavoraremo a autonomia basata sul merito

Milano, 10 apr. - "Dobbiamo lavorare per ottenere un'autonomia virtuosa, dove venga evidenziato il merito della nostra regione di poter amministrare liberamente le proprie risorse. L'autonomia, motivata dal merito, è un meccanismo premiante per le regioni che sanno ben amministrare: mettere in competizione le regioni significa innescare una modalità di valutazione delle performance che tiene conto davvero delle capacità dei governi regionali di valorizzare le proprie caratteristiche. Con una rivoluzione di buonsenso si può superare il gap strutturale che definisce le differenze tra le regioni del Nord e quelle del Sud, ad esempio". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in Consiglio regionale in cui ha illustrato le linee guida del suo programma di governo.

"Ridurre la distanza tra le regioni rappresenta la realizzazione di quell'autonomia virtuosa, basata sul merito, che consentirebbe alle regioni che già funzionano bene, come la nostra, di godere dei frutti del proprio lavoro, ma anche di mettere in atto uno shock, i cui vantaggi andrebbero proporzionalmente a beneficio proprio di quelle aree che necessitano di coprire le maggiori distanze e differenze" ha proseguito Fontana.

"L'incompiuta riforma dell'architettura dello Stato - ha continuato il presidente lombardo - ha prodotto danni incommensurabili agli assetti istituzionali ridotti al collasso: le Province sono state svuotate di risorse e ne è stata prefigurata l'imminente soppressione; ma le Province ci sono, hanno competenze importanti e devono ritornare ad avere quel ruolo di snodo tra la programmazione regionale e il Comune".

"Ruolo di primo piano avrà anche la Città Metropolitana di Milano, altra eccellente incompiuta, cui sarà utile valutare l'eventuale cessione di deleghe e competenze. Infine, i comuni, prima frontiera del supporto ai cittadini, hanno subito in questi anni un procedimento di riduzione dell'aria: tagli lineari hanno soffocato l'azione di chi risponde in maniera più frequente e diretta ai cittadini. è un atteggiamento da cambiare".