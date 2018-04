Scioperi aerei in Francia e Germania, disagi nei cieli d'Europa

Roma, 10 apr. - Caos nei cieli d'Europa, a causa di due distinti scioperi - in Francia e Germania - che stanno paralizzando diversi aeroporti e colpendo le compagnie di bandiera dei due Paesi.

In Germania, le proteste indette negli scali di Francoforte - il più grande hub del Paese -, Monaco di Baviera, Colonia e Brema, hanno costretto la tedesca Lufthansa a cancellare "oltre 800 voli", ossia uno su due, creando disagi "a circa 90mila passeggeri". Altri aeroporti, come quelli di Lipsia, Hannover e Amburgo, sono stato colpiti come effetto domino. Problemi anche per Eurowings, filiale del colosso aereo tedesco. Si tratta di uno sciopero di "avvertimento" puntuale del personale degli aeroporti, destinato a pesare sui negoziati salariali nella funzione pubblica, che devono riprendere a metà aprile.

Questa tattica negoziale è classica in Germania e in alcune città il trasporto pubblico, gli asili nido o la raccolta dei rifiuti sono interessati da questa agitazione e lo saranno fino al 15 aprile.

(fonte AFP) (segue)