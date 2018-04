Governo, Rossi: Salvini e Di Maio sanno solo minacciare voto

Roma, 10 apr. - "Il Paese deve aspettare. È una eterna campagna elettorale. Di Maio é in Molise a fare campagna elettorale. Salvini é in Friuli. Vuol dire che fino a maggio, finché non si sarà votato nelle due regioni, sarà difficile anche solo discutere seriamente su come dare un governo al Paese. Ma non basta: i 'due leader' minacciano nuove elezioni politiche. È questo e non altro quello che sanno fare". Lo scrive, questa mattina su Facebook, il presidente della Regione Toscana ed esponente di Liberi e Uguali Enrico Rossi.